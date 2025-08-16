https://fr.sputniknews.africa/20250816/rencontre-en-alaska-une-atmosphere-generale-de-respect-mutuel-1077030941.html

Rencontre en Alaska: "une atmosphère générale de respect mutuel"

En commentant pour Sputnik la récente rencontre entre les Présidents Poutine et Trump, Yosmany Fernández Pacheco, expert cubain et collaborateur de l’Institut... 16.08.2025, Sputnik Afrique

"Il est particulièrement important de noter que les deux présidents, dans leurs discours après les négociations, ont mentionné l’atteinte de la paix et la résolution du conflit. Ainsi, nous pouvons dire que le dialogue s’est avéré, d’une manière ou d’une autre, fructueux et constructif en ce qui concerne l’élaboration d’un plan d’action plus clair et concret concernant la situation en Ukraine", a dit l’expert.

