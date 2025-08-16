Afrique
Rencontre en Alaska: "une atmosphère générale de respect mutuel"
© Sputnik . GavriilGrigorov
En commentant pour Sputnik la récente rencontre entre les Présidents Poutine et Trump, Yosmany Fernández Pacheco, expert cubain et collaborateur de l’Institut supérieur des relations internationales Raúl Roa García, a souligné son importance diplomatique et son potentiel pour résoudre le conflit ukrainien.
"Il est particulièrement important de noter que les deux présidents, dans leurs discours après les négociations, ont mentionné l’atteinte de la paix et la résolution du conflit. Ainsi, nous pouvons dire que le dialogue s’est avéré, d’une manière ou d’une autre, fructueux et constructif en ce qui concerne l’élaboration d’un plan d’action plus clair et concret concernant la situation en Ukraine", a dit l’expert.
