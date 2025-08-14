Afrique
Le Kremlin fournit les détails de la future rencontre Poutine-Trump
Le Kremlin fournit les détails de la future rencontre Poutine-Trump
Vladimir Poutine et Donald Trump discuteront le 15 août en Alaska du conflit en Ukraine et plus globalement de la sécurité internationale, a annoncé le... 14.08.2025, Sputnik Afrique
"L'ordre du jour portera principalement sur le règlement de la crise ukrainienne", a déclaré le conseiller diplomatique de M. Poutine, Iouri Ouchakov, évoquant aussi les thèmes de la "paix" et de la "sécurité", les "questions internationales d'importance" et "la coopération bilatérale".Autres détails de la future rencontre fournies par le Kremlin:
Le Kremlin fournit les détails de la future rencontre Poutine-Trump

11:17 14.08.2025 (Mis à jour: 11:39 14.08.2025)
Vladimir Poutine et Donald Trump discuteront le 15 août en Alaska du conflit en Ukraine et plus globalement de la sécurité internationale, a annoncé le Kremlin.
"L'ordre du jour portera principalement sur le règlement de la crise ukrainienne", a déclaré le conseiller diplomatique de M. Poutine, Iouri Ouchakov, évoquant aussi les thèmes de la "paix" et de la "sécurité", les "questions internationales d'importance" et "la coopération bilatérale".

Autres détails de la future rencontre fournies par le Kremlin:
La rencontre Poutine-Trump débutera à Anchorage, à 11h30 heure locale (19H30 GMT).
Les Présidents se rencontreront sur la base militaire d'Elmendorf-Richardson.
Les négociations impliqueront cinq membres des délégations de chaque côté.
Cinq membres de chaque délégation participeront aux négociations.
Lavrov, Ouchakov, Belooussov, Silouanov et Dmitriev participeront aux entretiens Poutine-Trump.
Avant la rencontre, Poutine et Trump échangeront brièvement.
Les Présidents auront d’abord un entretien en tête-à-tête, suivi d’une réunion élargie aux délégations.
Poutine et Trump tiendront une conférence de presse conjointe à l'issue des discussions.
