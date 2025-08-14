https://fr.sputniknews.africa/20250814/le-kremlin-revele-les-details-de-la-rencontre-poutine-trump-1076917410.html

Le Kremlin fournit les détails de la future rencontre Poutine-Trump

Vladimir Poutine et Donald Trump discuteront le 15 août en Alaska du conflit en Ukraine et plus globalement de la sécurité internationale, a annoncé le... 14.08.2025, Sputnik Afrique

"L'ordre du jour portera principalement sur le règlement de la crise ukrainienne", a déclaré le conseiller diplomatique de M. Poutine, Iouri Ouchakov, évoquant aussi les thèmes de la "paix" et de la "sécurité", les "questions internationales d'importance" et "la coopération bilatérale".Autres détails de la future rencontre fournies par le Kremlin:

