Ukraine: "Une petite manœuvre de retrait des États-Unis assez intelligente"

Anchorage en Alaska accueillera la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine ce 15 août. Pour Sputnik Afrique, Laurent Brayard, journaliste français... 13.08.2025, Sputnik Afrique

Anchorage en Alaska accueillera la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine ce 15 août. Pour Sputnik Afrique, Laurent Brayard, journaliste français dans le Donbass, est revenu sur les enjeux de ces discussions très attendues.

"Je pense que c'est un territoire qui a été choisi peut-être de manière symbolique et en tout cas pratique pour les deux parties", a déclaré M.Brayard sur le choix de l'Alaska pour cette rencontre.Retrouvez également dans cette émission:- Bertrand Scholler, analyste français sur la rencontre Trump-Poutine en Alaska;- Imothep Lianoué Bayala, analyste politique burkinabé, et Nikola Mirkovic, essayiste franco-serbe, sur une possible provocation de l’Ukraine;- Oumar MC Koné, expert malien en politique, sur la réunion des parlementaires des pays de l'AES pour la création d'une Assemblée confédérale.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

