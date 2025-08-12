https://fr.sputniknews.africa/20250812/ocs-brics-vers-un-triumvirat-russie-inde-et-chine-qui-en-est-le-cur-et-la-tete-1076841920.html

OCS-BRICS: Vers un ""triumvirat" Russie, Inde et Chine qui en est le cœur et la tête"

OCS-BRICS: Vers un ""triumvirat" Russie, Inde et Chine qui en est le cœur et la tête"

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, les géopoliticiens François Martin et Gabriel Galice analysent le rôle crucial que pourrait jouer le Format... 12.08.2025, Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, les géopoliticiens François Martin et Gabriel Galice analysent le rôle crucial que pourrait jouer le Format Russie-Inde-Chine au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) dans le renforcement du cœur stratégique du cadre BRICS+ et la consolidation de la stabilité en Eurasie.

Lors de la récente réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCS, le format Russie-Inde-Chine (RIC), longtemps inactif, a reçu un nouvel élan. Moscou a notamment confirmé ses efforts pour relancer le dialogue trilatéral et Pékin exprimant ouvertement son soutien.Et d’expliquer: "Plusieurs remarques sont à faire à ce propos : 1- si les BRICS veulent éviter de devenir un 'fourre-tout' pagailleux et désorganisé, la question de sa gouvernance est essentielle, et elle doit être assurée par le trio des RIC, qui sont à la fois les fondateurs et les membres les plus puissants, politiquement et économiquement; 2- Dans ce trio, plusieurs questions sont délicates: d’abord, la relation entre l’Inde et la Chine. […] Ensuite la place de la Russie entre ces deux mastodontes, qui doit à la fois justifier de son rôle, et ne pas donner l’impression qu’elle penche plus en faveur de l’un plutôt que de l’autre; 3- Enfin, on peut penser que cette construction des BRICS ne sera pas un 'long fleuve tranquille', et que de nombreux obstacles se trouveront sur son chemin, déposés en particulier par ses adversaires occidentaux".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

