https://fr.sputniknews.africa/20250812/ocs-brics-vers-un-triumvirat-russie-inde-et-chine-qui-en-est-le-cur-et-la-tete-1076841920.html
OCS-BRICS: Vers un ""triumvirat" Russie, Inde et Chine qui en est le cœur et la tête"
OCS-BRICS: Vers un ""triumvirat" Russie, Inde et Chine qui en est le cœur et la tête"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, les géopoliticiens François Martin et Gabriel Galice analysent le rôle crucial que pourrait jouer le Format... 12.08.2025, Sputnik Afrique
2025-08-12T11:55+0200
2025-08-12T11:55+0200
2025-08-12T12:04+0200
afrique en marche
podcasts
organisation de coopération de shanghai (ocs)
brics
eurasie
russie
inde
chine
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/0c/1076841099_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_4340fa40f5ee6c0416f32ceb3937acae.jpg
OCS-BRICS: Vers un «"triumvirat" Russie, Inde et Chine qui en est le cœur et la tête»
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, les géopoliticiens François Martin et Gabriel Galice analysent le rôle crucial que pourrait jouer le Format Russie-Inde-Chine au sein de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) dans le renforcement du cœur stratégique du cadre BRICS+ et la consolidation de la stabilité en Eurasie.
Lors de la récente réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCS, le format Russie-Inde-Chine (RIC), longtemps inactif, a reçu un nouvel élan. Moscou a notamment confirmé ses efforts pour relancer le dialogue trilatéral et Pékin exprimant ouvertement son soutien.Et d’expliquer: "Plusieurs remarques sont à faire à ce propos : 1- si les BRICS veulent éviter de devenir un 'fourre-tout' pagailleux et désorganisé, la question de sa gouvernance est essentielle, et elle doit être assurée par le trio des RIC, qui sont à la fois les fondateurs et les membres les plus puissants, politiquement et économiquement; 2- Dans ce trio, plusieurs questions sont délicates: d’abord, la relation entre l’Inde et la Chine. […] Ensuite la place de la Russie entre ces deux mastodontes, qui doit à la fois justifier de son rôle, et ne pas donner l’impression qu’elle penche plus en faveur de l’un plutôt que de l’autre; 3- Enfin, on peut penser que cette construction des BRICS ne sera pas un 'long fleuve tranquille', et que de nombreux obstacles se trouveront sur son chemin, déposés en particulier par ses adversaires occidentaux".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
eurasie
russie
inde
chine
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/0c/1076841099_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_f26ab68111144d46135102a1b0e3260b.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
podcasts, organisation de coopération de shanghai (ocs), brics, eurasie, russie, inde, chine, аудио
podcasts, organisation de coopération de shanghai (ocs), brics, eurasie, russie, inde, chine, аудио
OCS-BRICS: Vers un ""triumvirat" Russie, Inde et Chine qui en est le cœur et la tête"
11:55 12.08.2025 (Mis à jour: 12:04 12.08.2025)
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, les géopoliticiens François Martin et Gabriel Galice analysent le rôle crucial que pourrait jouer le Format Russie-Inde-Chine au sein de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) dans le renforcement du cœur stratégique du cadre BRICS+ et la consolidation de la stabilité en Eurasie.
Lors de la récente réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCS
, le format Russie-Inde-Chine (RIC), longtemps inactif, a reçu un nouvel élan. Moscou a notamment confirmé ses efforts pour relancer le dialogue trilatéral et Pékin exprimant ouvertement son soutien.
"Il est clair, d’une part que les BRICS sont bien plus que la simple organisation d’un nouveau 'monde unipolaire', mais une organisation politique d’un nouveau genre, dont les contours et le style sont encore à trouver, et d’autre part que c’est le trio, et même le 'triumvirat' composé par la Russie, l’Inde et la Chine qui en est le cœur et la tête", affirme à Radio Sputnik Afrique le géopoliticien et essayiste français, François Martin, auteur de "L’Ukraine, un basculement du monde" et "Le temps des fractures, l’Occident contre le reste du monde" aux éditions Jean-Cyrille Godefroy.
Et d’expliquer: "Plusieurs remarques sont à faire à ce propos : 1- si les BRICS veulent éviter de devenir un 'fourre-tout' pagailleux et désorganisé, la question de sa gouvernance est essentielle, et elle doit être assurée par le trio des RIC, qui sont à la fois les fondateurs et les membres les plus puissants, politiquement et économiquement; 2- Dans ce trio, plusieurs questions sont délicates: d’abord, la relation entre l’Inde et la Chine. […] Ensuite la place de la Russie entre ces deux mastodontes, qui doit à la fois justifier de son rôle, et ne pas donner l’impression qu’elle penche plus en faveur de l’un plutôt que de l’autre; 3- Enfin, on peut penser que cette construction des BRICS ne sera pas un 'long fleuve tranquille', et que de nombreux obstacles se trouveront sur son chemin, déposés en particulier par ses adversaires occidentaux".
Pour sa part, Gabriel Galice, président de l'Institut international de recherches pour la paix (Gipri), à Genève, estime que "le plus grand succès récent des BRICS est l'adhésion de l'Indonésie, forte de ses presque 300 millions d'habitants. Nous sommes dans la théorie de 'la guerre hors limites', selon l'appellation de ses deux auteurs chinois [Qiao Liang et Wang Xiangsui, deux colonels de l'armée de l'Air chinoise, qui développent une stratégie permettant à la Chine de défaire les États-Unis malgré le différentiel des puissances entre les pays, ndlr]."
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify