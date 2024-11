"Les BRICS et l’OCS sont le pivot central autour duquel est en train de s’opérer un bouleversement"

Et d’expliquer : "Face à cette opération qui a violé toutes les règles et les lois du droit international et rompu la paix en Europe, en déclenchant la première guerre sur le continent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Vladimir Poutine et son homologue chinois ont compris que s’ils ne faisaient rien pour stopper l’agressivité occidentale, la Russie et la Chine seraient les prochains pays à être démembrés par les États-Unis et leurs vassaux au sein de l’Otan. C’est dans ce sillage que sont nées, d’abord, l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS), puis après, les BRICS. Les Russes et les Chinois ont compris très tôt qu’il fallait s’organiser aussi bien sur les plans militaire et sécuritaire que sur les plans économique, financier et industriel. Ces deux organisations du Sud global ne sont pas d’essence anti-occidentale. Elles ont été crées en réaction à l’agression de l’ex-Yougoslavie et dans le but de se donner les moyens de se défendre et d’exister sur la scène internationale d’une façon affirmée et souveraine".