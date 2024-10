Ce que les médias internationaux disent du sommet des BRICS

Die Welt: "Les BRICS ne sont plus les pays émergents du Sud, mais des puissances majeures avec une vision pour des choses encore plus grandes. C'est une tentative de Poutine de démonstration de puissance".

Bloomberg: "L’économie mondiale devrait s’appuyer encore plus fortement sur le groupe d’économies émergentes BRICS pour stimuler son expansion, plutôt que sur ses pairs occidentaux plus riches, selon les dernières prévisions du Fonds monétaire international".

Haber Global: "Dans le monde multipolaire, tous les chemins ne mènent pas à Washington, Bruxelles, Londres et Paris. Moscou, New Delhi, Pékin et Le Cap sont les nouvelles capitales qui changent la donne".