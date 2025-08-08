https://fr.sputniknews.africa/20250808/rencontre-poutine-trump-cest-une-etape-a-mon-avis-indispensable-1076658834.html
Rencontre Poutine-Trump: "C'est une étape, à mon avis, indispensable"
Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se rencontrer très prochainement suite à l'issue des pourparlers entre l'envoyé spécial Steve Witkoff et le Président... 08.08.2025, Sputnik Afrique
2025-08-08T16:33+0200
2025-08-08T16:33+0200
2025-08-08T16:33+0200
Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se rencontrer très prochainement suite à l'issue des pourparlers entre l'envoyé spécial Steve Witkoff et le Président russe. Pour Sputnik Afrique, le colonel Jacques Hogard a réagi à cette annonce.
"Je pense que le contact direct entre les deux hommes est préférable à toute autre solution si on veut en terminer un jour. Je pense que ce n'est pas forcément gagné d'avance, comme on dit en français, ce n'est pas forcément facile, mais je pense que c'est une étape, à mon avis, indispensable", déclaré le colonel Hogard au micro de Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission:🎙Adama Diabaté, conseiller présidentiel malien, sur la levée par la Russie du moratoire sur le traité FNI;🎙 Ahmat Mahamat Hassan, Professeur agrégé en droit constitutionnel, ancien ministre tchadien de la Justice, sur la visite du Président tchadien au Niger;🎙 Demba Moussa Dembélé, économiste, président de l'Africaine de Recherche et de Coopération pour l'Appui au Développement, sur le plan de relance économique dévoilé par le gouvernement sénégalais.
Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se rencontrer très prochainement suite à l'issue des pourparlers entre l'envoyé spécial Steve Witkoff et le Président russe. Pour Sputnik Afrique, le colonel Jacques Hogard a réagi à cette annonce.
"Je pense que le contact direct entre les deux hommes est préférable à toute autre solution si on veut en terminer un jour. Je pense que ce n'est pas forcément gagné d'avance,
comme on dit en français, ce n'est pas forcément facile, mais je pense que c'est une étape, à mon avis, indispensable", déclaré le colonel Hogard au micro de Zone de Contact.
"L'heure de M. Zelensky est passée, c'est-à-dire qu'il est aujourd'hui, on le voit bien, le principal obstacle à la paix. Il cherche par tous les moyens à produire des actions de diversion, des actions guerrières, des actions de diversion ou des actions sous faux drapeaux pour tenter de mettre tous les obstacles possibles sur le chemin de la délégation et de la paix qui se traduira inévitablement par la fin de son régime. Il le sait très bien et donc il joue son va-tout", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
🎙Adama Diabaté, conseiller présidentiel malien, sur la levée par la Russie du moratoire sur le traité FNI;
🎙 Ahmat Mahamat Hassan, Professeur agrégé en droit constitutionnel, ancien ministre tchadien de la Justice, sur la visite du Président tchadien au Niger;
🎙 Demba Moussa Dembélé, économiste, président de l’Africaine de Recherche et de Coopération pour l’Appui au Développement, sur le plan de relance économique dévoilé par le gouvernement sénégalais.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact