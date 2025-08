"Les Russes ont toujours respecté les conditions de négociation"

https://fr.sputniknews.africa/20250805/les-russes-ont-toujours-respecte-les-conditions-de-negociation-1076505504.html

L'île de Valaam en Russie a accueilli les Présidents russe et biélorusse en compagnie de journalistes. Pour Sputnik Afrique, François Meylan, ancien officier... 05.08.2025, Sputnik Afrique

L'île de Valaam en Russie a accueilli les Présidents russe et biélorusse en compagnie de journalistes. Pour Sputnik Afrique, François Meylan, ancien officier du renseignement militaire suisse, est revenu sur les déclarations clés des deux chefs d'État.

"C'est un chef d'État qui est sérieux, qui est responsable. Il a une vision à long terme. Donc la vision à long terme, c'est la stabilisation de la région, c'est la sécurité de la Fédération de la Russie, c'est faire reculer maintenant un OTAN qui est devenu offensif et belliciste, on l'a vu", a estimé M.Meylan.Retrouvez également dans cette émission:🎙Hambaly Dodo Oumarou, économiste nigérien, sur la signature d'un mémorandum de coopération entre Rosatom et le Niger;🎙Hamada Madi Boléro, ancien Premier Ministre de l'Union des Comores, sur le pillage des artefacts africains par les occidentaux et les efforts des pays africains pour récupérer leur patrimoine culturel.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

