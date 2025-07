https://fr.sputniknews.africa/20250728/identite-monnaie-constitution-le-triptyque-de-serge-matomba-pour-un-cameroun-souverain-1076163914.html

Identité, monnaie, constitution: le triptyque de Serge Matomba pour un Cameroun souverain

Identité, monnaie, constitution: le triptyque de Serge Matomba pour un Cameroun souverain

Dans un entretien exclusif accordé à Avenir Souverain, le candidat à la présidentielle camerounaise Serge Espoir Matomba, Premier Secrétaire du Parti Uni pour... 28.07.2025, Sputnik Afrique

Le 21 juillet 2025 à Yaoundé, Serge Espoir Matomba a franchi une étape symbolique: le dépôt de sa candidature à la magistrature suprême du Cameroun. Une démarche solennelle accompagnée par une délégation multigénérationnelle, ornée de tenues africaines, comme pour signifier que cette ambition est celle de tout un peuple. Pour cet homme politique, la souveraineté commence par la réappropriation culturelle.Au micro d’Avenir Souverain, Matomba déroule une pensée structurée, critique et assumée : rompre avec les structures héritées de la colonisation, refonder la République camerounaise sur une base autochtone, et revoir de fond en comble la Constitution. Il ne s'agit pas seulement d’un changement de gouvernement, mais d’un changement de paradigme.Au cœur de son programme, une volonté nette de sortie du franc CFA, symbole d’asservissement monétaire, et d’adoption d’une monnaie nationale adossée aux richesses du pays. Dans son regard, une Afrique qui se défait de ses chaînes économiques pour s’autodéterminer, produire et transformer sur son propre sol.“Le CFA n’est pas une monnaie, c’est un mécanisme de transfert vers le Trésor français. Notre monnaie future sera une arme de libération économique”, a-t-il conclu.Matomba s’inscrit résolument dans la dynamique de l’AES, saluant les ruptures géopolitiques en cours au Sahel. Pour lui, la bataille menée par ces États n’est pas un isolement, mais un éveil africain. L’heure est à la convergence des souverainetés.Enfin, loin d’un repli idéologique, Serge Espoir Matomba plaide pour une coopération internationale équitable et respectueuse. Il salue l’approche de partenaires comme la Russie, avec qui il envisage des projets de codéveloppement technologique et scientifique.“Il ne s’agit plus de tendre la main, mais de tendre la carte. Nos partenariats doivent répondre à nos priorités souveraines”, insiste-t-il.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

