Les enfants du monde lancent, depuis Rabat, un appel à la paix et à la coexistence

"Nous, enfants du monde, sommes venus de différents continents, porteurs de mille vœux. Nous avons porté nos valises non pas pour fuir la guerre, mais pour lancer un appel au monde, un appel de cœurs purs dont le seul langage est l'amour et la seul arme est l'enfance", ont-ils souligné dans un message, lu par une des filles participantes en arabe, en anglais, en français et en espagnol, lors d’une réception organisée par la Chambre des représentants à l’occasion de la 17è édition du Festival international des Enfants de la paix, initié du 22 au 30 juillet par l’Association Bouregreg sous la présidence honoraire de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem."Ô monde, assez de mort, assez de feu brulant les cœurs avant les maisons, assez d'enfance ensevelie sous les décombres, assiégée et fouettée par la faim et la soif. Ecoutez-nous… Ecoutez les enfants du monde", insiste l’Appel.Les enfants participants ont également appelé à avoir la chance de grandir dans un monde sans haine et sans guerre, où seuls les chants d'amour et de paix résonnent.Dans un message fort reflétant la symbolique du lieu, les enfants ont affirmé signer leur appel "depuis le Maroc, terre de coexistence et d'harmonie, capitale de lumière et d'amour" et le lancer "depuis la tribune du Parlement, voix du peuple et écho de la justice".De son côté, le directeur fondateur du Festival international des Enfants de la paix, Abderrahmane Rouijel, a souligné que cet événement constitue un moment symbolique fort pour lancer l'appel à la paix depuis le Parlement, précisant que 550 enfants ont participé dans l’élaboration de ce message adressé au monde entier, qui incarne leur aspiration à un monde de paix et d'harmonie.Dans une déclaration à la MAP. M. Rouijel a expliqué que cette célébration est une occasion idoine pour promouvoir une culture de paix et inculquer de nobles valeurs humaines, notamment l'amour, la tolérance et l'ouverture aux autres.A cette occasion, les enfants participants ont présenté un défilé en costumes traditionnels depuis la place Al Barid jusqu’au siège du Parlement, où des photos de groupe souvenirs ont été prises à l’entrée principale.Outre le directeur fondateur du Festival, la cérémonie a été marquée par la présence du Secrétaire général de la Chambre des représentants, Najib El Khadi ainsi que de délégations et de représentants de divers pays du monde.Organisée avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - département Culture-, du Conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra et de la préfecture de Salé, cette édition s’inscrit dans le cadre de la promotion de la fierté de l'identité marocaine et des valeurs de tolérance et de paix ainsi que l'encouragement des échanges culturels entre les enfants du monde entier.

