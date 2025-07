https://fr.sputniknews.africa/20250718/mandela-leternel-combattant-heritage-et-luttes-contemporaines-1075727046.html

Mandela, l'éternel combattant: héritage et luttes contemporaines

Mandela, l'éternel combattant: héritage et luttes contemporaines

Sputnik Afrique

Nelson Mandela ne fut pas qu’un symbole de la liberté sud-africaine. Dans cet épisode spécial d’Avenir Souverain, Moussa Hissein Moussa, écrivain et chercheur... 18.07.2025, Sputnik Afrique

2025-07-18T11:48+0200

2025-07-18T11:48+0200

2025-07-18T11:51+0200

avenir souverain

podcasts

nelson mandela

symboles

lutte

combattant

liberté

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/07/12/1075725584_0:61:2001:1186_1920x0_80_0_0_84475f404bdb419612c4de66dc78727a.jpg

Mandela, l'éternel combattant: héritage et luttes contemporaines Sputnik Afrique Nelson Mandela ne fut pas qu’un symbole de la liberté sud-africaine. Il fut et demeure un phare pour les peuples opprimés du monde entier. Dans cet épisode spécial d’Avenir Souverain, Moussa Hissein Moussa, écrivain et chercheur panafricaniste, explore comment l'héritage de Madiba inspire-t-il les luttes pour l'autodétermination en Afrique aujourd'hui.

Nelson Mandela, c’est d’abord l’histoire d’un enfant d’Afrique né à Mvezo, au cœur du Transkei rural. Un garçon qui deviendra avocat, puis militant, prisonnier et enfin président. Trente ans derrière les barreaux de l’apartheid n’ont pas brisé sa foi. Au contraire, ils ont forgé un géant. Ce n’est pas seulement l’homme du compromis de 1994 que nous saluons aujourd’hui. C’est le révolutionnaire de l’ANC, celui qui disait: "Nous avons combattu l’homme blanc, mais nous ne voulons pas devenir ce qu’il a été pour nous.""Nelson Mandela a consacré toute sa vie pour la justice, pour l’égalité des chances, pour l’autodétermination des Africains", a rappelé Moussa Hissein Moussa avec gravité.Mais cet héritage est-il pleinement revendiqué par l’Afrique moderne ? Selon Moussa Hissein Moussa, une partie du combat de Mandela reste inachevée, voire dévoyée. Face à la prédation des multinationales et à la domination néocoloniale numérique, économique ou militaire, beaucoup de jeunes Africains s’interrogent : la liberté conquise est-elle réelle ?Pourtant, l’inspiration mandelienne vit encore dans certaines actions concrètes. L’Afrique du Sud, héritière d’un Mandela profondément solidaire des opprimés du monde, s’est illustrée en portant l’affaire du génocide gazaoui devant la Cour internationale de Justice. Pour Moussa Hissein Moussa, c’est l’illustration d’un panafricanisme actif, enraciné dans la vision d’un Mandela qui dépassait les frontières.Mais Mandela, figure plurielle, demeure aussi un sujet de débat. Selon l’écrivain tchadien, il existe plusieurs narrations autour de Madiba: celle pacifiée des médias occidentaux, celle révolutionnaire des récits panafricains, et celle – plus critique – de certains militants sud-africains. Pour Moussa Hissein Moussa, comprendre ces tensions, c’est aussi interroger les limites de l’indépendance politique sans justice sociale.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

podcasts, nelson mandela, symboles, lutte, combattant, liberté, аудио