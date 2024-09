https://fr.sputniknews.africa/20240909/un-monument-commemorant-nelson-mandela-a-ete-inaugure-a-moscou---images-1068207300.html

Un monument commémorant Nelson Mandela a été inauguré à Moscou - images

Un monument commémorant Nelson Mandela a été inauguré à Moscou - images

Sputnik Afrique

Des dizaines de personnes ont assisté ce 9 septembre à l’inauguration de la statue en l’honneur du combattant contre le système de ségrégation raciale en... 09.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-09T10:41+0200

2024-09-09T10:41+0200

2024-09-09T10:49+0200

russie

afrique du sud

nelson mandela

afrique

monument

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/09/1068207134_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c854136ce7eab4f5b5f8732c69c1b0c4.jpg

"Nous réalisons de plus en plus que l’Afrique devient un partenaire stratégique de la Russie, car nous avons des tâches et des objectifs communs pour créer un monde plus libre, plus juste et plus miséricordieux", a-t-elle indiqué.La statue a été créée à l'initiative de la Société historique militaire russe avec le soutien du ministère russe de la Défense et du gouvernement de Moscou.

russie

afrique du sud

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, afrique du sud, nelson mandela, afrique, monument