"L'Afrique a changé. La pauvreté n'empêche pas un être humain ou un groupe d'êtres humains de fonctionner en considération des exigences de leur dignité, de la dignité et du respect de leurs valeurs. C'est ça l'Afrique. L'Afrique a changé. Et les pays qui vont l'accepter vont coopérer et vont se développer. Voilà, vont développer des relations nouvelles", a ajouté M.Ngom.