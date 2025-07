https://fr.sputniknews.africa/20250714/la-france-ne-peut-plus-continuer-sur-cette-trajectoire-sans-risquer-un-declassement-economique-1075535826.html

"La France ne peut plus continuer sur cette trajectoire sans risquer un déclassement économique"

Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Renaud Bouchard, économiste à l'École des hautes études en sciences sociales, dresse le tableau de la situation... 14.07.2025, Sputnik Afrique

"La France ne peut plus continuer sur cette trajectoire sans risquer un déclassement économique" Sputnik Afrique Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Renaud Bouchard, économiste à l'École des hautes études en sciences sociales, dresse le tableau de la situation économique en France, pointant la faiblesse de la classe dirigeante en référence au succès de la politique de De Gaulle durant les trente glorieuses.

"En ce début d’année 2025, la France se trouve à un tournant économique. Après des années de crises successives — pandémie, guerre en Ukraine, inflation galopante — dans quel état demeure notre économie aujourd’hui? Les chiffres ne mentent pas", affirme à Radio Sputnik Afrique Renaud Bouchard, économiste à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), à Paris.Et d’expliquer que l’une des clés de la réussite de la politique économique de reconstruction d’après-guerre de De Gaulle est la planification indicative. "La planification française se distingue par son caractère indicatif et incitatif, contrastant avec la planification centralisée et autoritaire du modèle soviétique. Créée en 1946 avec l’établissement du Commissariat général au Plan, cette forme de planification française repose sur des projections économiques à moyen terme, souvent décrites comme des " études de marché généralisées. Ces projections proposent des représentations possibles et cohérentes de l’avenir économique, élaborées dans un esprit de collaboration entre les administrations et les entreprises."Dans le même sens, il indique que l'Afrique a vu l'émergence de plusieurs plans de développement économique en 2025, visant à stimuler la croissance et à renforcer l'intégration régionale. Selon le rapport "Africa Outlook 2025", 44 pays africains devraient dépasser leurs performances de 2024, avec des taux de croissance impressionnants, notamment en Côte d'Ivoire, en Tanzanie, au Sénégal, au Rwanda, en Libye, en Ouganda et en Éthiopie".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

