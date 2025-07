https://fr.sputniknews.africa/20250717/casablanca-louverture-au-public-du-parc-archeologique-de-sidi-abderrahmane-1075655537.html

Casablanca: l'ouverture au public du parc archéologique de Sidi Abderrahmane

Casablanca: l'ouverture au public du parc archéologique de Sidi Abderrahmane

17.07.2025

Lancé cette année à Fès, le programme "Nostalgia" a pour objectif de mettre en lumière, à travers des approches artistiques et technologiques, plusieurs sites historiques et archéologiques du Maroc. Après son passage à Rabat, l’édition actuelle poursuit son itinérance à Casablanca avant d’être déployée dans d’autres villes du Royaume, notamment Agadir.Dans une déclaration à la presse, la directrice régionale de la Culture à Casablanca-Settat, Hafida Khouyi, a indiqué que "le parc archéologique de Sidi Abderrahmane est une fierté pour la région. Il témoigne d’une période préhistorique essentielle et vient enrichir l’offre culturelle et patrimoniale de Casablanca"."Ce projet vise également à offrir aux passionnés d’histoire un lieu d’apprentissage, de découverte et de transmission", a-t-elle ajouté.Le spectacle "Nostalgia", programmé dans ce cadre, s’est distingué par une performance de drones spectaculaire, illustrant dans le ciel nocturne des monuments historiques de la capitale économique et des espèces animales préhistoriques.Organisé sous le thème "Casablanca avant nous", ce volet casablancais du programme "Nostalgia" se poursuivra jusqu’au 20 juillet courant, proposant au public une série de représentations nocturnes mêlant arts visuels, narration patrimoniale et technologie de pointe.L’événement s’est déroulé en présence, notamment, du président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, du secrétaire général par intérim du département de la Culture, Salah-eddine Abkari, du directeur général de Casablanca Events & Animation, Mohamed Jouahri, ainsi que d’un parterre de responsables et d’acteurs culturels.

