https://fr.sputniknews.africa/20250511/ultimatum-de-kiev-aux-proposition-russes-ils-nont-pas-bien-lus-selon-moscou-1072960762.html

Ultimatum de Kiev aux proposition russes: "ils n'ont pas bien lus", selon Moscou

Ultimatum de Kiev aux proposition russes: "ils n'ont pas bien lus", selon Moscou

Sputnik Afrique

La réaction de Kiev, qui a exigé un cessez-le feu à partir du 12 mai, montre que l'Ukraine n'a pas approfondi l'essentiel de la déclaration de Vladimir... 11.05.2025, Sputnik Afrique

2025-05-11T12:14+0200

2025-05-11T12:14+0200

2025-05-11T12:14+0200

russie

volodymyr zelensky

kiev

vladimir poutine

maria zakharova

négociations

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/01/1070882288_0:0:3327:1871_1920x0_80_0_0_be054c15295df295303a9891a969d81a.jpg

"Poutine a clairement dit: d'abord, parlons des causes profondes, et ensuite nous pourrons parler d'un cessez-le-feu", a-t-elle précisé. Le régime de Kiev passe aussi à côté des "centaines de commentaires de personnalités politiques et de publications médiatiques" en faveur de la proposition russe, a noté la responsable.Un ultimatum de ZelenskyVolodymyr Zelensky a déclaré dimanche qu'il attendait de la Russie qu'elle s'engage à respecter un cessez-le-feu de 30 jours à partir de lundi et que Kiev était "prêt" à des pourparlers directs avec Moscou."Nous attendons de la Russie qu'elle confirme un cessez-le-feu, complet, durable et fiable, à partir de demain 12 mai, et l'Ukraine est prête à la rencontrer", a-t-il déclaré sur sa chaîne Telegram.Vladimir Poutine a proposé des négociations "directes" et "sans condition préalable" entre la Russie et l'Ukraine dès jeudi à Istanbul. Le président russe n'a "pas exclu" que l'idée d'un cessez-le-feu soit discutée lors de pourparlers avec Kiev, mais il a souligné que ces discussions devraient porter sur "les causes profondes du conflit".L'Ukraine avait déjà proposé des trêves de 30 jours à la Russie, qui avaient été rejetées par Moscou qui estime que cette pause dans les combats permettrait à l'armée de Kiev de se regrouper et de se réarmer grâce aux livraisons d'armes occidentales.

russie

kiev

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, volodymyr zelensky, kiev, vladimir poutine, maria zakharova, négociations