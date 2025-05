https://fr.sputniknews.africa/20250507/sahara-occidental-tant-que-conseil-de-securite-ne-changera-pas-dapproche-limpasse-persistera-1072776482.html

Sahara occidental: "Tant que Conseil de sécurité ne changera pas d'approche, l'impasse persistera"

Sahara occidental: "Tant que Conseil de sécurité ne changera pas d’approche, l’impasse persistera"

Dans cet épisode de L'Afrique en Marche, l'ambassadeur du Front Polisario auprès de l'Onu à Genève, Oubi Bouchraya Bachir, analyse les dessous et les enjeux...

Sahara occidental: "Tant que Conseil de sécurité ne changera pas d’approche, l’impasse persistera" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, l’ambassadeur du Front Polisario auprès de l’Onu à Genève, Oubi Bouchraya Bachir, analyse les dessous et les enjeux des récentes prises de position américaine et française sur le Sahara occidental. "En général et dans le fond, il n’y a pas eu un changement significatif dans la position des deux pays".

"Les récentes prises de position des États-Unis, de la France et même de l’Espagne à l’égard de la question du Sahara occidental s’inscrivent dans un cadre strictement unilatéral alors que le cadre multilatéral, celui de l’Onu, de l’Union européenne (UE), de l’Organisation des pays non alignés (OPNA), demeure solide et constante: non reconnaissance du fait accompli colonial marocain sur ce territoire et choix d’une solution politique dont le pilier central est le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et la décolonisation de son pays", affirme à Radio Sputnik Afrique Oubi Bouchraya Bachir, ambassadeur du Front Polisario auprès de l’Onu à Genève.Dans le même sens, l’ambassadeur du Front Polisario auprès de l’Onu à Genève, rappelle que "l’actuel envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, l’Italo-Suédois Staffan De Mistura, est le sixième diplomate international de haut rang à occuper ce poste. Avant lui, il y a eu d’autres poids lourds comme James Baker (USA), Dennis Ross (USA) et Horst Kohler (Allemagne). Tous ces diplomates chevronnés ont fini par jeter l’éponge à cause du manque d’engagement et de détermination du Conseil de Sécurité de l’Onu pour l’application des résolutions concernant le règlement final du dossier du Sahara occidental. Si Staffan De Mistura démissionne, cela sera également la faute du Conseil de sécurité, dont certains membres -notamment les États-Unis et la France- affichent une préférence pour le Maroc qui agit en dehors de la loi et de la Charte de l’Onu. Ceci rappelle la conclusion du médiateur de l’Onu Peter van Walsum: "Les Sahraouis et Le Front Polisario ont une cause très solide légalement, mais le Maroc a des amis puissants". Tant que le Conseil de sécurité ne changera pas d’approche, l’impasse persistera et les Sahraouis n’auront pas d’autres choix que celui de continuer à résister avec la même conviction et la même détermination".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

