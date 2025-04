Cet étudiant africain révolutionne le tri alimentaire depuis Moscou

“Quand on automatise un robot, il peut travailler 24h sur 24, sans erreur, sans fatigue. Il détecte ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et ça, c’est un vrai plus pour l’Afrique” […] Il n’y a pas d’erreur. Cela nous permettrait de respecter les normes internationales et d’exporter vers l’Europe, l’Asie ou l’Amérique”, explique-t-il avec conviction.