Ce pays africain affiche une bonne performance agricole en 2024

Ce pays africain affiche une bonne performance agricole en 2024

La campagne agricole 2024-2025 du Bénin qui vient de s'achever affiche une production globalement satisfaisante dans l'ensemble du pays, a déclaré le ministre... 12.04.2025

S'exprimant à la cérémonie du lancement de la campagne agricole 2025-2026, M. Dossouhoui a fait observer qu'en 2024, les niveaux de production céréalière se sont améliorés, avec des taux d'accroissement estimés à 14,33% pour le maïs et à 5,52% pour le riz.Le soja a également enregistré un taux d'accroissement de 16,33% pour une production de 606.016 tonnes, alors que le piment et l'oignon sont les spéculations maraîchères ayant connu les plus fortes hausses, avec des taux d'accroissement respectifs de 20,52% et 24,36%, a précisé le ministre."Malgré les baisses des productions de manioc, de tomate et du gombo, respectivement de 12,81%, de 23,00% et de 44,28%, le Bénin est demeuré globalement autosuffisant en produits vivriers en 2024", s'est-il réjoui. "Ces performances s'expliquent par les efforts fournis par le gouvernement en matière de l'accès aux semences de qualité, aux engrais, aux financements, à la mécanisation, aux aménagements et aux conseils agricoles", a-t-il expliqué.

