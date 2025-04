https://fr.sputniknews.africa/20250416/droits-de-douane-cest-toute-lindustrie-us-pas-uniquement-militaire-qui-va-devenir-caduque-1071946718.html

Droits de douane: "c'est toute l'industrie US, pas uniquement militaire, qui va devenir caduque"

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécurité et en défense, fondateur et animateur du site d'information militaire Menadefense

explique pourquoi la politique des droits de douane imposée par Trump au reste du monde, notamment la Chine, sera préjudiciable à l'économie américaine plus qu'autre chose.

"Avec les droits de douanes imposés par l’administration Trump à tous les pays du monde, mais en particulier à la Chine, les États-Unis sont en train de commettre un véritable crime économique contre leur pays", affirme à Radio Sputnik Afrique Akram Kharief, expert en Sécurité et en Défense, fondateur et animateur du site d’information militaire Menadefense.À moyen terme, poursuit-il, "c'est toute l'industrie américaine, pas uniquement militaire, qui va devenir caduque, déconnectée de l'économie mondiale et qui, petit à petit, deviendra complètement désuète. Si l’on analyse le cas de la Russie, dont l’économie a été isolée une certaine durée à cause des sanctions unilatérales et illégales occidentales, on constate que cet isolement à été bénéfique pour le pays qui a connu une dynamique de développement vertigineuse dans tous les secteurs. À cause de cet isolement, la Russie a pu rattraper son retard dans la plupart des secteurs industriels et agricoles, y compris les hautes technologies. Beaucoup seraient tentés d’imaginer le même scénario pour les États-Unis grâce à la politique protectionniste de Trump. Or, en réalité, les deux cas ne sont pas similaires du tout ! En effet, dans une situation de désendettement complet et d’une conservation du tissu industriel hérité de l’URSS, grâce à une politique d’investissement massif dans l’économie réelle du gouvernement, l’économie russe a non seulement pu absorber le choc des sanctions, mais elle a même enregistré des taux de croissance de quoi faire rougir les Occidentaux qui l’ont sanctionnée. L’économie américaine ne dispose pas des mêmes leviers que l’économie russe".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

