https://fr.sputniknews.africa/20250327/la-resistance-russe-aux-sanctions-unilaterales-inspire-dautres-pays-selon-un-expert-sud-africain-1071304400.html

La résistance russe aux sanctions unilatérales inspire d'autres pays

La résistance russe aux sanctions unilatérales inspire d'autres pays

Sputnik Afrique

"La Russie apporte beaucoup au monde: un sentiment de confiance dans le fait qu'il existe enfin une sorte d'organisation, une sorte de réalité qui peut... 27.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-27T12:42+0100

2025-03-27T12:42+0100

2025-03-27T13:13+0100

opinion

russie

sanctions

onu

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/04/1070033848_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_2d9446cd5ceaaab5b34a688aeedcbdde.jpg

Mikatekiso Kubayi commente ainsi les déclarations du chef de la diplomatie russe selon lesquelles la sécurité alimentaire en Afrique, affectée par les sanctions occidentales, est une préoccupation pour Moscou. Les restrictions posent problème et devraient être un outil des Nations unies dans leur ensemble, et non de pays individuels, estime l'universitaire. Malgré l'opposition de l'Afrique, les puissances continuent d'imposer des sanctions à d'autres nations, comme dans le cas du Zimbabwe, note-t-il.

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, russie, sanctions, onu, afrique