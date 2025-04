https://fr.sputniknews.africa/20250402/le-voilier-geant-russe-krusenstern-fait-escale-dans-le-port-marocain-dagadir--1071420071.html

Le voilier géant russe Krusenstern fait escale dans le port marocain d'Agadir

Le navire y restera deux jours pour se réapprovisionner en eau et nourriture. 02.04.2025, Sputnik Afrique

Ensuite, le quatre-mâts russe traversera l'équateur et se rendra au port sud-africain du Cap, puis il doublera la pointe sud de l'Afrique.Le plus grand des voiliers traditionnels encore en activité a quitté le port russe de Kaliningrad, sur le littoral de la mer Baltique, le 18 mars. Plus de 150 jeunes marins se trouvent à son bord. Dédié au 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, le voyage durera 4 mois.

