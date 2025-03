https://fr.sputniknews.africa/20250315/gitex-africa-2025-la-russie-presente-ses-innovations-numeriques-au-maroc--1071088061.html

GITEX Africa 2025: la Russie présente ses innovations numériques au Maroc

Les entreprises russes participeront à l'exposition des technologies numériques GITEX Africa 2025 qui se tient du 14 au 16 avril 2025 à Marrakech, selon la La... 15.03.2025, Sputnik Afrique

"L'avenir de l'industrie numérique se crée dès maintenant, et la Russie devient l'un des architectes clés de ce processus." La représentation commerciale de la Russie au Maroc invite tous les participants de l'exposition numérique GITEX Africa 2025 à visiter les stands russes. "Nous offrons aux pays africains non seulement des produits logiciels, mais aussi un écosystème de solutions numériques assurant la souveraineté technologique et la croissance," a fait valoir Alekseï Andreev, représentant commercial de la Russie au Maroc. Au total, environ 50 entreprises russes participeront à l'événement, proposant des solutions dans la fabrication d'équipements innovants, des "villes intelligentes" et de la médecine numérique ainsi que des logiciels et des simulateurs VR.

