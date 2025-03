France, Europe, conflit ukrainien: un regard sans filtre de Pierre de Gaulle

"L'Europe est perdante. Elle a voté 20.000 sanctions. Les Américains ont dit tout de suite… Monsieur Rubio a dit qu'il fallait considérer, envisager une levée des sanctions vis-à-vis de la Russie et l'Europe. Madame von der Leyen en tête, Monsieur Macron aussi, Monsieur Starmer disent: ‘Il faut maintenir ces sanctions et en plus il faut imposer une présence militaire en Ukraine’. Eh bien, l'Europe va continuer à se tirer une balle dans le pied, à se punir, à souffrir totalement inutilement puisque les Américains vont lever les sanctions", avance-t-il.