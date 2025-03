https://fr.sputniknews.africa/20250306/les-sanctions-antirusses-sont-illegales-et-inacceptables-juge-le-chef-de-la-diplomatie-zimbabweenne-1070957992.html

Les sanctions unilatérales subies par la Russie et le Zimbabwe "sont et resteront illégales"

Dans un entretien avec Sputnik Afrique, le chef de la diplomatie zimbabwéenne a rappelé que les relations internationales étaient réglées par la charte des... 06.03.2025, Sputnik Afrique

Il a ainsi jugé nécessaire de "revenir au fonctionnement international du droit international". Plus tôt dans la journée, les ministres russe et zimbabwéen des Affaires étrangères ont signé un accord visant à contrer les sanctions unilatérales. Le document prévoit des moyens pour atténuer et compenser les conséquences négatives des mesures coercitives unilatérales.

