Plan de réarmement européen et rhétorique guerrière de Macron: analyse du général Delawarde

Et pour cause, selon l’officier général, "en France, même les fameuses lois de programmation militaire, voire les budgets annuels, ne sont jamais suivis de faits, parce qu'on s'aperçoit en cours de l'année qu'on n'a pas les moyens de les boucler. Donc on reporte les programmes sur l'année suivante. Il en va de même pour les lois de programmation militaire qui sont quasiment toutes interrompues à mi-chemin pour en refaire une autre. À chaque fois que les dépenses augmentent un peu trop aussi, on est obligé de repousser plusieurs fois l'arrivée des budgets nécessaires à l’accomplissement des programmes décidés. Donc, l'annonce qui est faite, relative à la mobilisation de 800 milliards d’euros, vise surtout à en mettre plein la vue à la Russie. Je peux vous dire que ces 800 milliards ne seront jamais mobilisés parce qu'ils ne seront jamais réunis". "On peut toujours faire tourner la planche à billets, mais l'état calamiteux dans lequel sont les finances européennes ne s’y apprête pas", ajoute-t-il, soulignant que "ce vieux serpent de mer de la Défense européenne qu’on n'arrive toujours pas à faire depuis 30 ans n’est pas près de voir le jour, surtout en ce moment".