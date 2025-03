https://fr.sputniknews.africa/20250308/macron-on-ne-mourra-pas-pour-lukraine-une-manifestation-pour-la-paix-se-tient-a-paris-1070992542.html

"Macron, on ne mourra pas pour l'Ukraine": une manifestation pour la paix se tient à Paris

"Macron, on ne mourra pas pour l'Ukraine": une manifestation pour la paix se tient à Paris

Sputnik Afrique

Un mouvement de protestation contre l'envoi potentiel de troupes françaises en Ukraine et demandant la sortie française de l'UE a eu lieu à Paris, rapporte un... 08.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-08T19:16+0100

2025-03-08T19:16+0100

2025-03-08T19:22+0100

international

ukraine

conflit ukrainien

france

emmanuel macron

paix

opinion

florian philippot

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/1e/1052396613_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_44258878a1e2a0db3ecafb021667f8c0.jpg

Une manifestation pour protester contre l'envoi potentiel de troupes françaises en Ukraine a été organisée ce samedi 8 mars à Paris, à l'instigation du parti français Les Patriotes, annonce un correspondant de Sputnik Afrique sur place.Des banderoles "Pour la paix", "Frexit", "Macron = va-t'en-guerre. Macron dégage! Paix!", 'Macron, ta guerre, on n'en veut pas" ou "Macron, on ne mourra pas pour l'Ukraine!" ont été déployées.Les manifestants ont scandé "Pas de Français en Ukraine! Pas d'armée européenne!", "Vive la paix", "Macron ta guerre, va la faire, toi!" et "Sortons vite de l'Otan!".Le responsable craint également que le plan européen de 800 milliards d'euros pour réarmer le continent ne profite pas à l'industrie française.

ukraine

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ukraine, conflit ukrainien, france, emmanuel macron, paix, opinion, florian philippot