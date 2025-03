https://fr.sputniknews.africa/20250306/pourquoi-la-majorite-des-pays-africains-rejettent-une-resolution-anti-russe-de-lonu-1070955148.html

Pourquoi la majorité des pays africains rejettent une résolution anti-russe de l'Onu

Pourquoi la majorité des pays africains rejettent une résolution anti-russe de l'Onu

Si l'appui américain faiblit, l'Ukraine et l'UE seraient gravement fragilisées. De plus, la division européenne sur le conflit pourrait détériorer ses... 06.03.2025, Sputnik Afrique

Depuis le début du conflit en Ukraine en 2022, l'issue de cette guerre semble indissociable du rôle des États-Unis. Dans un entretien accordé à Sputnik Afrique, l'analyste politique burkinabè Lianhoué Imhotep Bayala a mis en lumière un point important. La capacité de l'Ukraine à tenir face à la Russie, soutenue par l'Union européenne, repose largement sur l'appui constant des États-Unis. Selon lui, le désengagement des États-Unis pourrait provoquer une "déflagration générale" qui affecterait non seulement l'Ukraine, mais aussi toute l'Europe.Lianhoué Imhotep Bayala souligne que le soutien américain, tant militaire que financier, est l'un des principaux moteurs qui permettent à l'Ukraine et à l'Union européenne de continuer à faire face à la Russie. Si l'Ukraine et l'UE ont pu tenir bon durant ces trois années de guerre, c'est donc grâce à Washington. L'analyste critique vivement la position des dirigeants occidentaux, qu'il qualifie de "folie", pour leur obstination à prolonger ce conflit dans l'espoir d'affaiblir la Russie. Cependant, après trois ans de sanctions, les résultats sont clairs : l'économie russe semble avoir résisté, et Moscou n'a pas montré de signe de faiblesse majeur.L'Ukraine a soumis une résolution anti-russe à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a été adoptée, mais de manière surprenante, une grande majorité des pays africains se sont opposés ou se sont abstenus. Parmi eux, les pays de l'AES ont voté à l'unanimité contre cette résolution.Le docteur Fousseynou Ouattara a commenté ainsi pour Sputnik Afrique le fait que la plupart des pays africains avaient rejeté la résolution de l'Assemblée générale condamnant l'opération russe en Ukraine, où s'étaient abstenus. Moscou a, à maintes reprises, appelé le monde à “faire raisonner l'Ukraine”, rappelle-t-il. Et de noter que la France et l'Allemagne ont reconnu avoir voulu réarmer Kiev en violation des accords de Minsk.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

