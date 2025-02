https://fr.sputniknews.africa/20250225/voici-comment-moscou-evalue-le-recent-rejet-par-le-cs-de-lonu-dune-resolution-antirusse-1070820087.html

Résolution US sans rhétorique antirusse: ce que Moscou dit sur son adoption par le CS de l'Onu

Le vote de l'Onu sur l'Ukraine montre que la compréhension de la nécessité de s'attaquer aux causes profondes de la crise progresse lentement mais sûrement, a... 25.02.2025, Sputnik Afrique

La Russie est reconnaissante envers l'Iran pour sa position pondérée sur la crise ukrainienne, a encore indiqué le chef de la diplomatie russe lors d'une conférence de presse ce mardi à Téhéran.Le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté lundi la résolution américaine, dépourvue de rhétorique antirusse. Celle-ci appelle à mettre fin "dans les plus brefs délais" au conflit et plaide en faveur d'une paix durable entre l'Ukraine et la Russie.

