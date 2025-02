https://fr.sputniknews.africa/20250225/la-resolution-us-prive-de-rhetorique-antirusse-adoptee-par-le-conseil-de-securite-de-lonu-1070814461.html

La résolution US privée de rhétorique antirusse adoptée par le Conseil de sécurité de l'Onu

Quelques heures plus tôt, les États-Unis ont rejeté pour la première fois une résolution antirusse à l'Assemblée générale de l'Onu, plébiscitée par les pays...

Déplorant les pertes humaines dans "le conflit russo-ukrainien" et appelant à sa "fin immédiate", ce document a été adopté dans la soirée du 24 février. Dix pays, dont la Russie et la Chine, ont voté en faveur du document. Cinq pays se sont abstenus et aucun n’a voté contre, même la France et le Royaume-Uni.

