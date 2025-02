https://fr.sputniknews.africa/20250228/omo-bello-la-musique-est-une-langue-que-tout-humain-peut-comprendre-1070854267.html

Omo Bello: "La musique est une langue que tout humain peut comprendre"

Omo Bello: "La musique est une langue que tout humain peut comprendre"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode d’Identités Africaines, la soprano nigériane Omo Bello retrace son parcours, de Lagos aux grandes scènes lyriques. Elle parle de son amour... 28.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-28T10:25+0100

2025-02-28T10:25+0100

2025-02-28T11:20+0100

identités africaines

podcasts

opéra

art

culture

chanson

chant

nigeria

chanteuse

https://cdn1.img.sputniknews.africa/images/sharing/article/fra/1070854267.jpg?1740738036

Omo Bello raconte comment elle a découvert sa passion pour le chant lyrique et le moment où elle a su qu’elle voulait faire de la musique son métier.Son parcours n’a pourtant pas été tout tracé. Issue d’une famille où la réussite passait par des carrières classiques, elle a d’abord suivi des études de biologie avant de faire le grand saut vers l’opéra.Aujourd’hui, en plus de sa carrière, Omo Bello consacre du temps à la transmission et à l’éducation musicale à travers sa fondation au Nigeria.À travers cet entretien, Omo Bello montre que la musique n’a pas de frontières et que l’opéra peut toucher tous les publics. Forte de son expérience sur les plus grandes scènes, elle œuvre désormais pour offrir aux jeunes Nigérians un accès à la musique classique, convaincue que l’art peut transformer des vies. Elle conclut cette rencontre en offrant à Sputnik Afrique une interprétation d’un chant en yoruba, en hommage à ses racines et à la richesse du patrimoine musical africain.► Retrouvez tous les numéros du podcast Identités Africaines.

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Maxime Mardoukhaev https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103895/77/1038957788_0:320:4000:4320_100x100_80_0_0_295d5ca6495cd92173a4b641c065cf46.jpg

Maxime Mardoukhaev https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103895/77/1038957788_0:320:4000:4320_100x100_80_0_0_295d5ca6495cd92173a4b641c065cf46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maxime Mardoukhaev https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103895/77/1038957788_0:320:4000:4320_100x100_80_0_0_295d5ca6495cd92173a4b641c065cf46.jpg

podcasts, opéra, art, culture, chanson, chant, nigeria, chanteuse