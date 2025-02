https://fr.sputniknews.africa/20250203/soyez-fideles-a-vos-racines-africaines-un-prof-zimbabween-sur-limportance-de-lauthenticite-1070483830.html

"Soyez fidèles à vos racines africaines": un prof zimbabwéen sur l'importance de l'authenticité

"Soyez fidèles à vos racines africaines": un prof zimbabwéen sur l'importance de l'authenticité

Dans une interview avec Sputnik Afrique, Zivanai Cuthbert Chapanduka, spécialiste en hématologie et musicien, partage ses réflexions sur l'impact mondial des

Les musiciens africains devraient être rester fidèles à leurs racines africaines, l'authenticité est cruciale pour un succès musical au niveau mondial, a déclaré ce lundi 3 février à Sputnik Afrique Zivanai Cuthbert Chapanduka, spécialiste en hématologie zimbabwéen et professeur à l'université de Stellenbosch.Zivanai Cuthbert Chapanduka fait des vagues sur la scène musicale sud-africaine sous le nom de scène Prof Daddy ou Groovy Dr Zi. Son parcours musical a commencé avec son premier album, Mandela is a Giant, enregistré au Zimbabwe.Il a rappelé les origines africaines de genres musicaux mondiaux tels que le jazz et le blues, soulignant l'influence profonde et durable des traditions musicales africaines.La musique au service de la santé publiqueLe professeur en hématologie met aussi en valeur le pouvoir communicatif de la musique, notamment dans les messages de santé publique‍.Des formes musicales pourraient servir à transmettre des informations vitales, à promouvoir, par exemple, le lavage des mains pour lutter contre des maladies comme Ebola ou le choléra.

