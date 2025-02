https://fr.sputniknews.africa/20250227/le-conseil-de-la-nation-dalgerie-suspend-ses-relations-avec-le-senat-francais-1070846428.html

Le Conseil de la nation d'Algérie suspend ses relations avec le Sénat français

Le Conseil de la nation d'Algérie suspend ses relations avec le Sénat français

Le Conseil de la nation, équivalent du Sénat en Algérie, a annoncé le 26 février la "suspension de ses relations" avec le Sénat français, pour protester contre... 27.02.2025, Sputnik Afrique

Le Conseil de la nation d'Algérie a décidé de suspendre ses relations avec le Sénat français en réponse à la visite de son président dans la ville saharienne de Laâyoune.En cause, les différends des deux pays sur le statut de la région: pour Alger, il s'agit des territoires occupés, tandis que Paris reconnait leur marocanité.Selon les autorités algériennes, cette visite "irresponsable, provocatrice et ostentatoire" constitue un "défi flagrant à la légitimité internationale et une partialité évidente en faveur d'une approche coloniale".La rupture des relations, selon le Conseil de la nation, entraîne également la suspension du protocole de coopération parlementaire signé le 8 septembre 2015.

algérie, maroc, france, sahara occidental, international