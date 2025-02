https://fr.sputniknews.africa/20250221/negociations-a-riyad-une-reprise-du-dialogue-avec-des-poids-lourds-de-la-diplomatie-1070755738.html

Négociations à Riyad: "Une reprise du dialogue avec des poids lourds de la diplomatie"

Les Russes et les Américains se sont retrouvés en Arabie Saoudite pour négocier la fin du conflit en Ukraine et la reprise de la coopération entre les deux... 21.02.2025, Sputnik Afrique

Négociations à Riyad: "Une reprise du dialogue avec des poids lourds de la diplomatie" Sputnik Afrique Les Russes et les Américains se sont retrouvés en Arabie Saoudite pour négocier la fin du conflit en Ukraine et la reprise de la coopération entre les deux pays. Pour Sputnik Afrique, l'analyste politique français Cyrille de Lattre a analysé ces pourparlers.

"C'est un pas majeur en ce sens que ça faisait trois ans que les États-Unis et la Russie ne se parlaient plus que par un certain nombre de petits canaux très particuliers. Là, c'est une reprise de dialogue directement entre des poids lourds, surtout avec Lavrov, avec des poids lourds de la diplomatie. Donc c'est une excellente nouvelle. C'est une bonne chose", a déclaré le géopolitologue Cyrille de Lattre au micro de Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission:Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

