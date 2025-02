https://fr.sputniknews.africa/20250220/le-refus-de-zelensky-de-prendre-en-compte-la-realite-est-a-lorigine-des-attaques-de-trump-1070744747.html

Le refus de Zelensky de "prendre en compte la réalité" est à l'origine des attaques de Trump

Contacté par Sputnik Afrique, François Asselineau, homme politique français, analyse les raisons pour lesquelles Trump et Zelensky sont venus à des joutes... 20.02.2025

"Au lieu de se tenir à carreaux, comme on dit en français, c'est-à-dire de rester profil bas devant les évolutions des événements", Volodymyr Zelensky "a commencé à faire des déclarations à la presse", développe le président du parti politique UPR. D'après lui, "Donald Trump a parfaitement raison, c'est un dictateur". 🇺🇸 Le Président américain a actuellement "une position de négociations très forte vis-à-vis de Zelensky sur le thème que Zelensky et son régime sont des voleurs et que lorsqu'on a pompé 350 milliards de dollars sur l'argent des contribuables américains on n'a qu'une seule chose à faire, c'est se taire et obéir aux maîtres", explique François Asselineau. "Donald Trump est un homme qui se sent certainement plus d'affinités psychologiques avec quelqu'un comme Vladimir Poutine, parce que Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui fonde son action politique, internationale et interne sur un certain nombre d'abord, de grandes valeurs, notamment des valeurs inspirées du christianisme, sur les valeurs traditionnelles, sur la famille", ajoute-t-il.Quant à l'Europe, elle "disparaît dans cette affaire", note-t-il en fustigeant l'UE: "Tout ce qu'on nous raconte sur la souveraineté européenne, l'armée européenne, la géopolitique européenne, les intérêts européens, c'est en fait de la fumisterie puisque lorsqu'il y a une crise internationale aussi grave que celle que nous traversons, eh bien, l'UE est absolument incapable de parler d'une seule voix tellement les intérêts à l'intérieur sont divergents".

