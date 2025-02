https://fr.sputniknews.africa/20250204/apres-le-rapport-stora-que-faudrait-il-attendre-de-celui-sur-la-colonisation-francaise-au-cameroun-1070496370.html

Après le Rapport Stora, que faudrait-il attendre de celui sur la colonisation française au Cameroun?

Après le Rapport Stora, que faudrait-il attendre de celui sur la colonisation française au Cameroun?

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Serge Matomba, homme politique et médiatique camerounais, et Youssef Girard, historien français spécialiste du... 04.02.2025, Sputnik Afrique

" Il faut bien se rendre à l’évidence, lorsque c'est l'oppresseur qui décide d'écrire l'histoire, il écrira toujours à son avantage ", affirme à Radio Sputnik Afrique Serge Espoir Matomba, Premier secrétaire du parti du Peuple uni pour la rénovation sociale (PURS) au Cameroun, également directeur général de " For You media ", commentant le rapport de la commission de chercheurs en histoire sur la colonisation française au Cameroun remis à Emmanuel Macron le 21 janvier. " Il faut noter que l'État du Cameroun a été créé par un décret français datant de 1957. Et il faut bien le dire, depuis cette année le Cameroun n'est jamais véritablement sorti de sa situation de colonisé ou de néocolonisé ", ajoute-t-il.Dans le même sens, le Dr Youssef Girard, historien français et auteur, spécialiste du Mouvement national algérien et de la Guerre d’Algérie, estime que, contrairement à ce qui a été rapporté dans les médias français, " le rapport Stora sur la question mémorielle algéro-française a essentiellement une vocation interne à la politique française et s’adresse à la communauté algérienne en France plus qu’aux Algériens d’Algérie ".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

