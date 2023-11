https://fr.sputniknews.africa/20231125/algerie-france-un-pas-vers-la-reconciliation-en-matiere-de-memoire-1063778580.html

Algérie-France: un pas vers la réconciliation en matière de mémoire

Algérie-France: un pas vers la réconciliation en matière de mémoire

Dans le but "d’avancer sur la voie de la réconciliation mémorielle entre l’Algérie et la France", une commission mixte d'historiens s'est réunie en Algérie. Il... 25.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-25T07:59+0100

2023-11-25T07:59+0100

2023-11-25T08:02+0100

algérie

maghreb

france

publication des archives

mémoire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/19/1063778402_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_44b78acb4d0e56123ef8d083be75d671.jpg

Une commission mixte d'historiens, nommée il y a mois par le Président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue français Emmanuel Macron, a tenu mercredi à Constantine sa première réunion en présentiel sur le dossier mémoriel algéro-français.Le groupe est composé de cinq membres des deux côtés. Les avancées les plus significatives de la rencontre concernent le volet archives, relate TSA. Outre la numérisation et l’ouverture d’un portail permettant l’accès aux premières décennies de la colonisation, il a été convenu de restituer à l’Algérie deux millions de documents numérisés ainsi que des rouleaux de documents de la période ottomane. Seront également restitués deux crânes de résistants algériens et des objets ayant appartenu à l’émir Abdelkader, qui avait mené une lutte contre la conquête de l'Algérie par la France au milieu du XIXᵉ siècle.La rencontre des historiens a duré toute la journée, selon une source proche du dossier. Il a été décidé d’intensifier le travail académique, avec des échanges d’universitaires."Une grande volonté d’avancer"La mise en place de la commission a été décidée à l’occasion de la visite de M. Macron en Algérie en août 2022. Elle a été inspirée par un rapport commandé à l’historien Benjamin Stora sur "la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie".Ce rapport propose entre autres des actions concrètes pour avancer dans la "réconciliation des mémoires". Il s'agit notamment de faire la lumière sur les enlèvements d’Oran en juillet 1962.MM Macron et Tebboune "ont affiché une grande volonté d’avancer sur la voie de la réconciliation mémorielle entre l’Algérie et la France", indique le journal électronique TSA. Mais, malgré les pas faits par les deux parties, la question de la mémoire est régulièrement venue brouiller leur entente. Le Président algérien a plus d'une fois "mis en cause l’action de 'lobbies' en France qui ne voient pas d’un bon œil le rapprochement entre les deux pays".

algérie

maghreb

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, maghreb, france, publication des archives, mémoire