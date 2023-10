https://fr.sputniknews.africa/20231031/heritage-colonial-allemand-en-afrique-ce-pays-entend-lancer-des-pourparlers-1063235665.html

Héritage colonial allemand en Afrique: ce pays entend lancer des pourparlers

Les autorités tanzaniennes ont profité de la visite du Président allemand pour mettre sur la table les questions concernant la période coloniale, y compris la... 31.10.2023, Sputnik Afrique

La Tanzanie souhaite engager des discussions avec l’Allemagne sur l’héritage colonial allemand et les actions de l'administration allemande en Afrique de l'Est, y compris le retour des restes humains rapportés en Europe, a annoncé la présidence tanzanienne, suite à une rencontre des Présidents tanzanien et allemand, Samia Suluhu Hassan et Frank-Walter Steinmeier.La chef de l'État a déclaré qu'elle reconnaissait les efforts conjoints déployés par les institutions des deux gouvernements pour atteindre cet objectif. Pour sa part, M.Steinmeier, en visite officielle en Tanzanie, a fait part de son intention de rencontrer les descendants des victimes du soulèvement de 1905-1907 contre l'administration coloniale allemande, connu sous le nom de rébellion des Maji-Maji, selon les médias.Auparavant, deux autres pays africains, la Namibie et le Burundi, avaient demandé à Berlin de payer des compensations pour les actions de l'administration coloniale allemande.Des dépouilles de Tanzaniens en AllemagneSelon la BBC, plusieurs musées et collections privées d'Allemagne détiennent aujourd'hui plus de 200 restes humains rapportés de ce qui est aujourd'hui la Tanzanie. Ce sont principalement des crânes qui ont été prélevés au début du XIXe siècle.L'Allemagne affirme qu'ils ont été ramenés d'Afrique à des fins scientifiques. Toutefois, la Tanzanie estime qu'il s'agit principalement des restes de personnes exécutées lors des révoltes contre les autorités coloniales.La révolte tanzanienneEn 1891, une colonie, l'Afrique orientale allemande, avait été établie dans la majeure partie de l'actuelle Tanzanie. Quatorze ans plus tard, en 1905, plusieurs tribus africaines se sont révoltées contre les autorités coloniales. La rébellion des Maji-Maji a été réprimée par l'administration allemande en 1907.Après la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, l'ancienne Afrique orientale allemande a été placée sous tutelle britannique.

