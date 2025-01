https://fr.sputniknews.africa/20250110/un-message-dadmiration-vis-a-vis-de-la-russie-face-a-sa-determination-1070109987.html

"Un message d'admiration vis-à-vis de la Russie, face à sa détermination"

"Un message d'admiration vis-à-vis de la Russie, face à sa détermination"

Sputnik Afrique

Le documentaire "Conflit russo-ukrainien: la vérité cachée" produit par des journalistes africains a été projeté en avant-première récemment à Moscou. Pour... 10.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-10T09:40+0100

2025-01-10T09:40+0100

2025-01-10T10:04+0100

zone de contact

podcasts

russie

ukraine

documentaire

conflit

journalisme

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/0a/1070109714_170:0:1311:642_1920x0_80_0_0_6de87f30390e68fcfd196ccf8e602b49.png

"Un message d'admiration vis-à-vis de la Russie, face à sa détermination" Sputnik Afrique Le documentaire "Conflit russo-ukrainien: la vérité cachée" produit par des journalistes africains a été projeté en avant-première récemment à Moscou. Pour Sputnik Afrique, Diane Manuela Sike Doumbé, la réalisatrice de ce film, est revenue sur les raisons qui l'ont poussé à concrétiser ce projet.

L'histoire racontée par l'Occident sur le Donbass n'est "pas la bonne". C'est ce qu'a déclaré à Sputnik Afrique la Camerounaise Diane Manuela Sike Doumbe, réalisatrice du documentaire "Conflit russo-ukrainien: la vérité cachée" récemment présenté en Russie."Le message principal que nous voulons faire passer à travers ce film documentaire, c'est un message d'admiration vis-à-vis de la Russie, face à sa détermination. Le fait de se battre pour la libération est l'ADN de toutes les civilisations, un terme que j'emprunte. Il s'agit aussi, à travers ce film documentaire, de donner un exemple concret de solidarité au panafricanisme", a-t-elle ajouté.Retrouvez également dans cette émission:- Adam Béchir, ambassadeur du Tchad en Russie sur l'attaque du palais présidentiel au Tchad.- Bana Ibrahim, membre du Front patriotique sur les propos polémiques d'Emmanuel Macron sur l'influence française en Afrique et le manque de gratitude des dirigeants africains à l'égard de Paris;- Christian Binganzela Mayenga, chef de Section Planification au Centre des opérations d'urgence de santé publique de la République du Congo, sur la 5e Conférence sur la lutte contre les maladies infectieuses organisée à Saint Pétersbourg;- Rouslan Khasanov, directeur du centre d'évaluation russe de la qualité des grains sur la hausse des exportations de blé russe en Afrique et les perspectives du secteur pour 2025.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, russie, ukraine, documentaire, conflit, journalisme, аудио