https://fr.sputniknews.africa/20241225/un-documentaire-sur-le-donbass-realise-par-des-journalistes-africains-a-ete-projete-a-moscou-1069887115.html

Un documentaire sur le Donbass, réalisé par des journalistes africains, a été projeté à Moscou

Un documentaire sur le Donbass, réalisé par des journalistes africains, a été projeté à Moscou

Sputnik Afrique

Intitulé Conflit russo-ukrainien: la vérité cachée, le documentaire parle des événements survenus dans le Donbass de 2014 à nos jours. Il présente une série... 25.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-25T16:28+0100

2024-12-25T16:28+0100

2024-12-25T16:28+0100

donbass. opération russe

donbass

cameroun

documentaire

médias

première

tournage

équipe de tournage

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/0a/1064057915_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_baea8d5d90e56903859ae20f354be529.jpg

La réalisatrice et scénariste de la production cinématographique est la Camerounaise Diane Manuela Sike Doumbe, directrice média de la chaîne de télévision africaine For You Media. L'équipe de tournage a effectué trois voyages dans le Donbass. Après la première à Moscou, le documentaire devrait être projeté dans plus de 20 pays africains.L'histoire de la lutte du Donbass touche les Africains qui s'opposent au néocolonialisme, a déclaré Serge Espoir Matomba, chef du parti politique camerounais PURS, lors de la présentation du documentaire.

donbass

cameroun

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

donbass, cameroun, documentaire, médias, première, tournage, équipe de tournage