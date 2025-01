https://fr.sputniknews.africa/20250109/un-mercenaire-britannique-abattu-en-ukraine-par-un-drone-russe-1070101925.html

Un mercenaire britannique abattu en Ukraine par un drone russe

Sputnik Afrique

Les forces armées russes ont neutralisé un mercenaire britannique combattant depuis un an sein de l'armée ukrainienne, selon The Telegraph. 09.01.2025, Sputnik Afrique

Un mercenaire britannique, combattant du côté de l'Ukraine, a été éliminé sur le front, reconnaît The Telegraph.Jake Waddington, ancien militaire âgé de 34 ans, a été tué par une frappe de drone russe dans la région de Zaporojié, rapporte le média.Il avait combattu pendant plus d'un an au sein de l'armée ukrainienne et a notamment pris part aux batailles dans les villes de Donbass et d'Artiomovsk.Waddington parlait russe et comprenait l'ukrainien.La Défense russe a plusieurs fois déclaré avoir éliminé des mercenaires originaires des États-Unis, du Royaume-Uni, de Géorgie, de Pologne et d'autres pays, affirmant que Kiev les utilise comme "chair à canon".

