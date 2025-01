https://fr.sputniknews.africa/20250109/les-seychelles-lile-maurice-et-lafrique-du-sud-possedent-les-passeports-les-plus-forts-en-afrique-1070103765.html

Les Seychelles, l'île Maurice et l'Afrique du Sud possèdent les passeports les plus forts en Afrique

Les ressortissants de ces pays peuvent se rendre sans visa respectivement dans 156, 151 et 106 pays. Cela leut le podium au niveau du continent africain. 09.01.2025, Sputnik Afrique

Le Botswana (88 pays) et la Namibie (81 pays) les suivent. Les autres pays africains dans le Top-10 incluent le Lesotho (79), l'Eswatini (77), le Malawi (75), le Kenya (74) et le Maroc (73). Par rapport à l'année précédente, peu de changements ont été observés dans le Top-10 africain, à l'exception de la montée du Maroc en 10e position au détriment de la Tanzanie. Au niveau mondial, Singapour détient le titre de passeport le plus puissant, permettant d'accéder à 195 destinations. Selon l'indice des passeports Henley. Le cabinet évalue 199 passeports en tenant compte des données de l'Autorité du transport aérien international (IATA)

