https://fr.sputniknews.africa/20241230/du-jamais-vu-lafrique-et-lasie-representent-74-des-exportations-agroalimentaires-russes-1069967569.html

Du jamais-vu: l'Afrique et l'Asie représentent 74% des exportations agroalimentaires russes

Du jamais-vu: l'Afrique et l'Asie représentent 74% des exportations agroalimentaires russes

Sputnik Afrique

Ce chiffre est monté de 59% à 69% entre 2021 et 2023 et continuera de croître, estime le chef du département de surveillance de l'environnement du Centre... 30.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-30T15:51+0100

2024-12-30T15:51+0100

2024-12-30T15:51+0100

russie

afrique

asie

agroalimentaire

exportations

blé

kenya

tanzanie

nigeria

maroc

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0c/1057243968_0:132:3175:1917_1920x0_80_0_0_4b50b3420245f15caacbf8766d319b10.jpg

Les principaux produits livrés à ces deux régions sont le blé, l'orge, le maïs, les pois chiches, les huiles de tournesol et de colza, le tourteau, les poissons et crabes surgelés et le poulet. La part de la Russie dans les importations alimentaires des pays africains dépasse actuellement les 14% en termes de quantité, selon Daniil Kozlov. En 2024, la Russie a livré 2 millions de tonnes de blé au Kenya, 1 million de tonnes a été acheté par le Maroc, le Nigeria et la Tanzanie, précise Pavel Konev.

russie

afrique

asie

kenya

tanzanie

nigeria

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, afrique, asie, agroalimentaire, exportations, blé, kenya, tanzanie, nigeria, maroc