Sportifs, scientifiques: voici quelques-uns des talents africains rencontrés par Sputnik en 2024

Cycliste, gymnaste, mathématicien… Sputnik Afrique a eu la chance d'interviewer plusieurs talents africains au cours de l'année 2024, symboles de la créativité... 26.12.2024, Sputnik Afrique

En 2024, Sputnik Afrique a fait la rencontre de plusieurs talents du continent, se distinguant aussi bien dans le domaine sportif, que dans la science ou l'ingénierie. Petit tour d'horizon, qui témoigne du dynamisme des jeunes générations:Devis Sawadogo, alias "DS le célèbre"Ce mécanicien burkinabè a confectionné de ses propres mains deux voitures. Il veut désormais construire un avion de chasse avec des pièces locales.Kenko Sita Davina ChancelvieJeune gymnaste lauréate d'un tournoi au Congo, elle a été invitée à suivre une formation gratuite en Russie. Elle rêve de devenir "une grande championne ", comme la Russe Alina Kabaeva, nous avait-elle confié en septembre.Frédéric KaboréEn soutien aux populations de l'AES, ce cycliste a parcouru les 500 kilomètres séparant Niamey de Ouagadougou, avant de venir donner quelques coups de pédales en Russie, pour relier six localités et montrer que l'Alliance des États du Sahel peut "être présente presque partout dans le monde".Bintou Flamousso DialloFérue de mathématiques, cette jeune Malienne a décroché une médaille de bronze aux Olympiades panafricaines de mathématiques à Johannesburg.Yaya Mahamat AliÀ 13 ans, c'est le petit prince tchadien des drones. Il a appris tout seul à les piloter, à les réparer et l’apprend maintenant à d’autres enfants.

