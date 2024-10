https://fr.sputniknews.africa/20241011/en-russie-ce-cycliste-aesien-transmet-un-message-de-toute-la-jeunesse-de-lafrique-a-poutine-1068643415.html

En Russie, ce cycliste "AESien" transmet un message "de toute la jeunesse de l'Afrique" à Poutine

Le cycliste burkinabè Frédéric Kaboré est arrivé en Russie pour transmettre un message à Vladimir Poutine, et pour parcourir à vélo la Région de Moscou pour... 11.10.2024, Sputnik Afrique

En Russie, ce cycliste "AESien" transmet un message "de toute la jeunesse de l'Afrique" à Poutine Sputnik Afrique Le cycliste burkinabè Frédéric Kaboré est arrivé en Russie pour transmettre un message à Vladimir Poutine, et pour parcourir à vélo la Région de Moscou pour l’AES. Au micro de Sputnik Afrique, il a partagé ses motivations et ses impressions.

Retrouvez également dans ce numéro:- Apollinaire Kyelem de Tambelà, Premier ministre burkinabè sur les Journées économiques du Burkina Faso et sur le partenariat russo-burkinabè.- Daouda Sawadogo, directeur de publication du journal burkinabé Éclair Info et Serge Théophile Balima, Professeur des universités en journalisme et communication sur la suspension du média Voice of America pour 3 mois au Burkina Faso.- Vladimir Demidov, expert russe dans les industries gazières et pétrolières sur les opportunités offertes par le continent africain à Gazprom.- Willy Kak, journaliste sportif camerounais, sur le lancement par la Confédération Africaine de Football de la campagne "Protect the Dream".Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

2024

