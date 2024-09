https://fr.sputniknews.africa/20240928/le-president-du-faso-invite-la-jeunesse-a-se-mefier-des-manipulations-qui-destabilisent-les-etats-1068458758.html

Le Président du Faso invite la jeunesse à se méfier des manipulations qui déstabilisent les États

Le Président du Faso invite la jeunesse à se méfier des manipulations qui déstabilisent les États

Le chef d'État du Faso a mis en garde contre les tentatives de manipulations contre les États du Sahel, lors d'une rencontre avec des organisateurs de... 28.09.2024

Ibrahim Traoré a invité les jeunes de l'AES à avoir un esprit de discernement et à se départir des messages de manipulation propagés sur internet qui veulent déstabiliser les États et a appelé à un engagement volontaire des jeunes des trois États membres de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel, a annoncé la présidence.Le dirigeant du Burkina Faso a fait ces déclarations lors d'une réunion avec une délégation d'organisateurs de l'université d’été des jeunes de l'AES conduite par les ministres en charge de la Jeunesse et des Sports du Burkina Faso, du Mali et du Niger.La première édition de l’université d’été s’est tenue du 25 au 27 septembre à Ziniaré dans la région du Plateau central.

