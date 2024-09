https://fr.sputniknews.africa/20240902/une-jeune-malienne-decroche-une-medaille-de-bronze-aux-olympiades-panafricaines-de-mathematiques-1068112369.html

Une jeune Malienne décroche une médaille de bronze aux Olympiades panafricaines de mathématiques

Une jeune Malienne décroche une médaille de bronze aux Olympiades panafricaines de mathématiques

C'est "un symbole de réussite de toute la nation", mais surtout "cela renforce l'image du Mali à l'échelle internationale et montre le talent des Maliens"

Elle se dit fière de ce succès et avoue qu'elle n'a pas eu de pression et très peu de stress pendant les épreuves. Bien au contraire, "je me suis sentie épanouie parce que c'était un réel plaisir", admet Bintou. Elle compte poursuivre son cursus jusqu'au doctorat, mais sans se limiter au diplôme. Après, elle espère servir son pays, et "si possible créer un ordre pour les informaticiens". L'aide aux plus démunis fait également partie de ses plans. Bintou Flamousso Diallo s’est aussi classée première au niveau nationale, ayant obtenu une moyenne exceptionnelle de 17,50 au Baccalauréat Malien.

