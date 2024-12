https://fr.sputniknews.africa/20241212/election-de-john-mahama-cest-une-victoire-pour-le-peuple-ghaneen-1069675162.html

Élection de John Mahama: "C'est une victoire pour le peuple ghanéen"

Élection de John Mahama: "C'est une victoire pour le peuple ghanéen"

John Mahama a remporté l'élection présidentielle au Ghana face à l'ex vice-président Mahamadu Bawumia. Au micro de Sputnik Afrique, Serge Théophile Balima... 12.12.2024, Sputnik Afrique

John Mahama a remporté l'élection présidentielle au Ghana face à l'ex vice-président Mahamadu Bawumia. Au micro de Sputnik Afrique, Serge Théophile Balima, professeur burkinabé des universités en journalisme et en communication nous a fait part de ses réflexions sur ce scrutin.

"Il est évident que, avec l'élection de John Mahama au premier tour du scrutin, c'est une victoire pour le peuple ghanéen. Les ghanéens ont choisi le changement et je pense que c'est important que le verdict suive la volonté du peuple", déclare auprès du podcast Zone de Contact Serge Théophile Balima, professeur burkinabé des universités en journalisme et en communicationRetrouvez également dans cette émission:- Ibrahim Salifou, expert nigérien en relations internationales et en politique sur les élections présidentielles ghanéennes;- Grégoire Ndjaka, directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion, et Abdelhak Najib, écrivain marocain, sur l'interview de Sergueï Lavrov par Tucker Carlson;- Ali Idrissa Nani, coordinateur du Réseau des Organisations pour la Transparence et l'analyse Budgétaire (ROTAB), et Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur la nationalisation de la Somair par les autorités nigériennes.Pour en savoir plus, écoutez notre podcastVous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

