"Les Ghanéens ont choisi le changement": ce qui peut attendre le Ghana après la présidentielle

La tenue de l'élection présidentielle au Ghana, remportée par John Mahama, a montré que son "système de démocratie fonctionne bien", qu'il y a "une certaine...

L’expert anticipe les changements dans la politique extérieure du Ghana: "John Mahama est beaucoup plus axé sur une politique étrangère plus diversifiée, avec une coopération multilatérale plus accentuée. Cela veut dire qu'il y aura sans doute un élargissement du partenariat au niveau des acteurs ghanéens", ce qui est "une bonne chose" pour le Burkina Faso, voisin du Ghana, et l’AES.Diplômé d’une université soviétique, John Mahama pourrait être plus ouvert à des partenariats avec la Russie."On ne peut que saluer cela parce que nous avons fait de la Russie, puis de la Chine des partenaires stratégiques qui peuvent avoir leur rôle", à condition qu’ils respectent "notre souveraineté nationale", note l’ancien diplomate.

