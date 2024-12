https://fr.sputniknews.africa/20241210/le-president-elu-ghaneen-appelle-a-repositionner-le-pays-en-tant-quetoile-noire-de-lafrique-1069637633.html

Le Président élu ghanéen appelle à repositionner le pays en tant qu’"étoile noire de l’Afrique"

Le Président élu ghanéen appelle à repositionner le pays en tant qu’"étoile noire de l’Afrique"

Sputnik Afrique

John Dramani Mahama, vainqueur de la présidentielle des 7 et 8 décembre, a dit percevoir son mandat comme "un appel à l’action". 10.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-10T11:01+0100

2024-12-10T11:01+0100

2024-12-10T11:01+0100

afrique subsaharienne

ghana

président

élection présidentielle

réformes

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/0e/1067501100_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cfb16a8d04496b5d048dcb399f6ee314.jpg

"Au cours des quatre prochaines années, nous mettrons en œuvre des réformes de gouvernance cruciales, qui impliqueront parfois des mesures sévères", a déclaré le 9 décembre John Dramani Mahama au cours de sa première intervention en tant que Président élu."Le Ghana n’est pas pour un homme ou une famille. Il est pour nous tous, et nous devons non seulement naître et mourir ici, mais nous devons tous y vivre avec satisfaction", a-t-il déclaré. John Dramani Mahama, alors vice-président du Ghana, a obtenu 56,55 % des votes valides lors des élections des 7 et 8 décembre.

afrique subsaharienne

ghana

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, ghana, président, élection présidentielle, réformes